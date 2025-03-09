Жители Парижа выступили против вовлечения Франции в украинский конфликт

Люди несли плакаты с надписью «Макрон, мы не будем умирать за Украину» и французские флаги. Манифестанты призывали президента уйти в отставку и обвинили политика в разжигании украинского конфликта. Кроме того, оппозиция уверена, что правительство интересует конфронтация с Россией, создание европейской армии и ядерного оружия ЕС. Напомним, что Макрон заявил в обращении к согражданам, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы. Он пообещал продолжить наращивание военного бюджета и предложил начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего ЕС. Однако известно, что у Франции нет денег на вооружение, как и у всего Евросоюза. А подобные заявления могут привести к еще большему обострению политических волнений еврорегиона.