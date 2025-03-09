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Жители Парижа выступили против вовлечения Франции в украинский конфликт

09 марта 2025 07:59
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В Париже проходит манифестация против вовлечения Франции в украинский конфликт и отправки западных военных для поддержки Киева. Акция протеста была инициирована лидером французской оппозиции Флорианом Филиппо. В митинге приняли участие несколько сотен граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Парижа выступили против вовлечения Франции в украинский конфликт-2

Люди несли плакаты с надписью «Макрон, мы не будем умирать за Украину» и французские флаги. Манифестанты призывали президента уйти в отставку и обвинили политика в разжигании украинского конфликта. Кроме того, оппозиция уверена, что правительство интересует конфронтация с Россией, создание европейской армии и ядерного оружия ЕС. Напомним, что Макрон заявил в обращении к согражданам, что Россия якобы стала угрозой для Франции и Европы. Он пообещал продолжить наращивание военного бюджета и предложил начать дискуссию об использовании французского ядерного оружия для защиты всего ЕС. Однако известно, что у Франции нет денег на вооружение, как и у всего Евросоюза. А подобные заявления могут привести к еще большему обострению политических волнений еврорегиона.

# Протесты # франция

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