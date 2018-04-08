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Африка раскололась надвое: вблизи кенийской столицы появилась огромная трещина

08 апреля 2018 16:35
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Новости Африки. Африку буквально «разрывает» надвое. Вблизи кенийской столицы появилась огромная трещина, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Африка раскололась надвое: вблизи кенийской столицы появилась огромная трещина-1

Ширина разлома достигает 6 метров, а глубина – 15. По мнению специалистов, образовавшийся провал будет расти и в итоге разделит материк. Правда, ждать этого катаклизма придется около 50 миллионов лет.

Африка раскололась надвое: вблизи кенийской столицы появилась огромная трещина-4

Пока часть разлома засыпали, чтобы восстановить автомобильные дороги. Но это временная мера: по прогнозам, трещина продолжит расти, создавая проблемы для движения транспорта и разрушая объекты местной инфраструктуры.

Африка раскололась надвое: вблизи кенийской столицы появилась огромная трещина-7

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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