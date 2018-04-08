Африка раскололась надвое: вблизи кенийской столицы появилась огромная трещина

Новости Африки. Африку буквально «разрывает» надвое. Вблизи кенийской столицы появилась огромная трещина, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Африки. Африку буквально «разрывает» надвое. Вблизи кенийской столицы появилась огромная трещина, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Ширина разлома достигает 6 метров, а глубина – 15. По мнению специалистов, образовавшийся провал будет расти и в итоге разделит материк. Правда, ждать этого катаклизма придется около 50 миллионов лет.
Пока часть разлома засыпали, чтобы восстановить автомобильные дороги. Но это временная мера: по прогнозам, трещина продолжит расти, создавая проблемы для движения транспорта и разрушая объекты местной инфраструктуры.