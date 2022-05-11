Немецкий экономист: «У многих людей не хватает денег даже на покупку необходимых продуктов»

Александр Криволузский, заведующий кафедрой макроэкономики Немецкого института экономических исследований:

Раньше немецкая экономика была построена на дешевой энергии и дешевом газе из России. Сейчас эта бизнес-модель невозможна. Поэтому Германия должна ускорить производство возобновляемой энергии, а затем вернуться к своей старой бизнес-модели. Но на это уйдут годы. Сейчас цены на продукты резко выросли, потому что Украина является одним из основных производителей пшеницы. Это очень сильно влияет на благосостояние домохозяйств. Например, сейчас в Германии мы обсуждаем то, что у многих людей не хватает денег даже на покупку необходимых продуктов.

Читайте также:

Такого в стране не было 28 лет. В Греции зафиксировали рекордную инфляцию

Жители США столкнулись с нехваткой детского питания

Германия готова предоставить войска. НАТО наращивает военную активность в Восточной Европе