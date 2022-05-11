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Немецкий экономист: «У многих людей не хватает денег даже на покупку необходимых продуктов»

11 мая 2022 09:56
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Новости Германии. Мрачные перспективы для экономики Германии. Эксперты начинают бить тревогу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Германия планирует навсегда отказаться от российских энергоносителей. Подробнее.

Немецкий экономист: «У многих людей не хватает денег даже на покупку необходимых продуктов»-1

Александр Криволузский, заведующий кафедрой макроэкономики Немецкого института экономических исследований:
Раньше немецкая экономика была построена на дешевой энергии и дешевом газе из России. Сейчас эта бизнес-модель невозможна. Поэтому Германия должна ускорить производство возобновляемой энергии, а затем вернуться к своей старой бизнес-модели. Но на это уйдут годы. Сейчас цены на продукты резко выросли, потому что Украина является одним из основных производителей пшеницы. Это очень сильно влияет на благосостояние домохозяйств. Например, сейчас в Германии мы обсуждаем то, что у многих людей не хватает денег даже на покупку необходимых продуктов.

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# Экономический кризис # Фотофакт

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