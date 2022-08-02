Благотворительная организация в Нигерии даёт протезы детям-инвалидам

Новости Нигерии. Благотворительная организация в Нигерии дарит возможность ходить детям-инвалидам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько лет в стране развивают проект по переработке старых протезов, которые потом отдают нуждающимся. Благодаря такой инициативе ребята обретают шанс на новую жизнь. На ноги стали сотни детей.

Я счастлив, что у меня появился протез. С его помощью я буду играть в футбол, выполнять поручения родителей и ходить в школу.