Благотворительная организация в Нигерии даёт протезы детям-инвалидам
Новости Нигерии. Благотворительная организация в Нигерии дарит возможность ходить детям-инвалидам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько лет в стране развивают проект по переработке старых протезов, которые потом отдают нуждающимся. Благодаря такой инициативе ребята обретают шанс на новую жизнь. На ноги стали сотни детей.
Я счастлив, что у меня появился протез. С его помощью я буду играть в футбол, выполнять поручения родителей и ходить в школу.
Качественные протезы стоят от 2,5 до 10 тысяч долларов. При этом их надо заменять по мере роста ребенка. Идейным вдохновителем проекта стала местная жительница, основавшая благотворительную организацию. Ее дочь родилась с больными ногами, которые пришлось ампутировать. Пройдя через такие трудности, женщина решила помогать детям-инвалидам.