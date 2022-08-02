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Благотворительная организация в Нигерии даёт протезы детям-инвалидам

02 августа 2022 13:44
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Новости Нигерии. Благотворительная организация в Нигерии дарит возможность ходить детям-инвалидам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько лет в стране развивают проект по переработке старых протезов, которые потом отдают нуждающимся. Благодаря такой инициативе ребята обретают шанс на новую жизнь. На ноги стали сотни детей.

Благотворительная организация в Нигерии даёт протезы детям-инвалидам-1

Я счастлив, что у меня появился протез. С его помощью я буду играть в футбол, выполнять поручения родителей и ходить в школу.

Благотворительная организация в Нигерии даёт протезы детям-инвалидам-4

Качественные протезы стоят от 2,5 до 10 тысяч долларов. При этом их надо заменять по мере роста ребенка. Идейным вдохновителем проекта стала местная жительница, основавшая благотворительную организацию. Ее дочь родилась с больными ногами, которые пришлось ампутировать. Пройдя через такие трудности, женщина решила помогать детям-инвалидам.

# Благотворительная акция # Фотофакт

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