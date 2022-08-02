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Генсек ООН призвал отказаться от ядерного оружия

02 августа 2022 10:53
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В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке началась 10-я конференция стран – участниц договора о нераспространении ядерного оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Генсек ООН призвал отказаться от ядерного оружия-1

Выступая на ее открытии, генсек организации Антониу Гутерриш отметил, что она проходит в очень сложное время, когда человечество от ядерного уничтожения отделяет малейший просчет или недоразумение. Глава организации выделил несколько направлений по укреплению договора. Это подтверждение нормы о неприменении ядерного оружия, дальнейшее снижение риска ядерной войны и устранение нарастающей напряженности в мире.

В заключение глава ООН призвал отказаться от ядерного оружия, так как это является единственной гарантией исключить возможность ядерной войны.

# ООН # Антониу Гутерриш # Фотофакт

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