Генсек ООН призвал отказаться от ядерного оружия

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке началась 10-я конференция стран – участниц договора о нераспространении ядерного оружия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выступая на ее открытии, генсек организации Антониу Гутерриш отметил, что она проходит в очень сложное время, когда человечество от ядерного уничтожения отделяет малейший просчет или недоразумение. Глава организации выделил несколько направлений по укреплению договора. Это подтверждение нормы о неприменении ядерного оружия, дальнейшее снижение риска ядерной войны и устранение нарастающей напряженности в мире.

В заключение глава ООН призвал отказаться от ядерного оружия, так как это является единственной гарантией исключить возможность ядерной войны.