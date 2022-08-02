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Парламент Латвии: в случае суровой зимы стране может не хватить газа

02 августа 2022 10:10
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Новости Латвии. В парламенте Латвии заявили, что в случае суровой зимы стране может не хватить газа. И не только для отопления, но и для выработки электроэнергии, а также работы промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламент Латвии: в случае суровой зимы стране может не хватить газа-1

Возмущение депутатов вызвал и тот факт, что Министерство экономики отказалось предоставлять подробную информацию по запасам голубого топлива и планах о закупках. С учетом того, что правительство уже неоднократно обманывало парламентские комиссии, рассказывая о новых поставках топлива, ситуация может оказаться гораздо хуже ожидаемой. По мнению депутатов, властям надо немедленно подготовить план экономии газа в стране.

# Экономический кризис # Новости Латвии # Фотофакт

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