Парламент Латвии: в случае суровой зимы стране может не хватить газа

Новости Латвии. В парламенте Латвии заявили, что в случае суровой зимы стране может не хватить газа. И не только для отопления, но и для выработки электроэнергии, а также работы промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Латвии. В парламенте Латвии заявили, что в случае суровой зимы стране может не хватить газа. И не только для отопления, но и для выработки электроэнергии, а также работы промышленности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Возмущение депутатов вызвал и тот факт, что Министерство экономики отказалось предоставлять подробную информацию по запасам голубого топлива и планах о закупках. С учетом того, что правительство уже неоднократно обманывало парламентские комиссии, рассказывая о новых поставках топлива, ситуация может оказаться гораздо хуже ожидаемой. По мнению депутатов, властям надо немедленно подготовить план экономии газа в стране.