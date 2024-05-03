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Немецкие железнодорожники могут устроить забастовку во время ЧЕ по футболу

03 мая 2024 08:24
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Германии грозит забастовка железнодорожников. Она может пройти во время чемпионата Европы по футболу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкие железнодорожники могут устроить забастовку во время ЧЕ по футболу-1

Профсоюзы требуют принять меры для обеспечения безопасности работников. Большая часть из них во время опросов заявили, что за последний год регулярно сталкивались с насилием или агрессией. Более трети чувствуют себя в опасности на работе. Если ситуация не улучшится до начала соревнований, профсоюзы намерены ограничить движение поездов.

# Акции протеста # Новости Германии

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