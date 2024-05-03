Немецкие железнодорожники могут устроить забастовку во время ЧЕ по футболу

Германии грозит забастовка железнодорожников. Она может пройти во время чемпионата Европы по футболу, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профсоюзы требуют принять меры для обеспечения безопасности работников. Большая часть из них во время опросов заявили, что за последний год регулярно сталкивались с насилием или агрессией. Более трети чувствуют себя в опасности на работе. Если ситуация не улучшится до начала соревнований, профсоюзы намерены ограничить движение поездов.