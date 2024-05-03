Welt: Армия РФ добилась прорыва под Часовым Яром

В районе Часова Яра Донецкой Народной Республики идут тяжелые бои. Этот населенный пункт имеет важное стратегическое значение для обороны ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.

Его захват открывает путь российской армии к крупным городам ДНР. Главком ВСУ Александр Сырский отметил тяжелое положение украинских войск на линии разграничения, в частности в Ивановском и Часовом Яре.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, российские войска по-прежнему вытесняют ВСУ с занимаемых рубежей. На текущей неделе были взяты под контроль села Семеновка и Бердычи.