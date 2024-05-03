FT: в G7 больше не думают о полной конфискации активов России

Вопреки настойчивым требованиям Украины, члены G7 больше не думают о полной конфискации российских активов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Financial Times.

Вместо этого они ищут другие способы использовать замороженные активы. Страны Европы стараются не предпринимать действий, которые могли бы затронуть эти активы, опасаясь ответных мер.

С момента начала операции в Украине страны G7 и ЕС заморозили почти половину валютных резервов России, которые составляют около 300 миллиардов евро.

Кремль и российский МИД подвергли эти действия резкой критике, расценив их как нарушение международного права и воровство.