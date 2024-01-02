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Немецкие фермеры устроили демонстрацию у Бранденбургских ворот

02 января 2024 16:41
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В Германии нарастает недовольство фермеров. Список претензий аграриев постоянно растет. Основные пункты в нем – это сокращение субсидирования и импорт продуктов с территории Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецкие фермеры устроили демонстрацию у Бранденбургских ворот-1

Забастовки проходят в стране регулярно. Не отменяют планов протестующих даже праздничные дни. Накануне работники сельского хозяйства провели демонстрацию у Бранденбургских ворот. К активистам в попытке оправдаться вышел министр сельского хозяйства страны. Однако вместо одобрения получил критику и свист в свой адрес.

# Протесты # Новости Германии

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