Politico: Украина может проиграть уже в первой половине 2024 года

Украина может проиграть в конфликте уже в первой половине 2024 года. Такое предположение высказал бывший посол США при НАТО глава Чикагского совета по глобальным делам Иво Даалер в статье газеты Politico, передает ТАСС.

Данный вывод Даалер сделал исходя из ситуации во внутренней политике Штатов. По словам дипломата, если Дональд Трамп выдвинет свою кандидатуру на пост президента США, то идея выделить больше помощи Украине встретит огромное сопротивление в Конгрессе со стороны республиканцев.

«Республиканская партия в таком случае захочет следовать линии своего президента, который имеет высокие шансы победить на предстоящих выборах. Это приведет к прекращению помощи Украине», – спрогнозировал Даалер.

Способность Украины к обороне на полях сражений дипломат напрямую связывает с возможностью американского финансирования Киева.