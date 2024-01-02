Прямой эфир

Новогодний салют в ОАЭ попал в Книгу рекордов Гиннесса

02 января 2024 14:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Арабских Эмиратах в Книгу Гиннесса попал новогодний салют. Причем превзошел конкурентов он сразу в двух номинациях: как самая длинная линия фейерверков на воде и в небе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новогодний салют в ОАЭ попал в Книгу рекордов Гиннесса-1

Пиротехническое шоу привлекло более 50 тысяч зрителей. Аншлаг был предсказуем. Помимо самих салютов, задействованы были более тысячи светодиодных дронов и даже легкомоторные самолеты.

# Новый год

Другие новости рубрики

Все новости
В Санкт-Петербурге установлен температурный рекорд
02 января 2024 14:38

В Санкт-Петербурге установлен температурный рекорд

В Испании избили куклу с изображением премьер-министра
02 января 2024 14:32

В Испании избили куклу с изображением премьер-министра

В Токио столкнулись два самолёта. Есть погибшие
02 января 2024 14:31

В Токио столкнулись два самолёта. Есть погибшие