Новогодний салют в ОАЭ попал в Книгу рекордов Гиннесса

В Арабских Эмиратах в Книгу Гиннесса попал новогодний салют. Причем превзошел конкурентов он сразу в двух номинациях: как самая длинная линия фейерверков на воде и в небе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Арабских Эмиратах в Книгу Гиннесса попал новогодний салют. Причем превзошел конкурентов он сразу в двух номинациях: как самая длинная линия фейерверков на воде и в небе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пиротехническое шоу привлекло более 50 тысяч зрителей. Аншлаг был предсказуем. Помимо самих салютов, задействованы были более тысячи светодиодных дронов и даже легкомоторные самолеты.