В Санкт-Петербурге установлен температурный рекорд

Температурный рекорд установлен в Санкт-Петербурге. Культурную столицу России сковали морозы до -25. Таких холодов не было четверть века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако и это не предел, говорят синоптики. Горожанам еще предстоит пережить самую холодную на неделе ночь. Зато морозная погода позволила жителям увидеть редкое оптическое явление, которое называется гало. Сразу три солнца взошли над Санкт-Петербургом.