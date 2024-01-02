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В Санкт-Петербурге установлен температурный рекорд

02 января 2024 14:38
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Температурный рекорд установлен в Санкт-Петербурге. Культурную столицу России сковали морозы до -25. Таких холодов не было четверть века, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Санкт-Петербурге установлен температурный рекорд-1

Однако и это не предел, говорят синоптики. Горожанам еще предстоит пережить самую холодную на неделе ночь. Зато морозная погода позволила жителям увидеть редкое оптическое явление, которое называется гало. Сразу три солнца взошли над Санкт-Петербургом.

# Погода # Новости России

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