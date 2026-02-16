«Идеальный вариант». Лукашенко рассказал о предложенном плане США по Венесуэле

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко рассказал, что предложил США оптимальный план действий по Венесуэле, но, по его словам, американцы допустили ошибку. Об этом он заявил на встрече с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым, информирует БЕЛТА.

По словам Лукашенко, американцы приняли неправильное решение в ситуации с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Он рассказал, что был вовлечен в обсуждение этого вопроса по запросу самих же американцев и предложил «идеальный вариант», но они решили поступать по-своему.

«И я им предложил идеальный вариант. Идеальный вариант! Но они пошли своим путем. Дональд хотел как-то угодить военным», – заявил глава Беларуси.

Президент усомнился в результате шагов США и подчеркнул необходимость оценивать последствия решений. Он также поставил под сомнение выдвинутые против Мадуро обвинения в наркоторговле, указав на необходимость предоставления доказательств.

Фото: president.gov.by