«Нет той силы». Лукашенко заявил о неразрывности Беларуси и России

Глава белорусского государства Александр Лукашенко заявил, что в мире нет той силы, которая могла бы оторвать Беларусь от России. Такое мнение он высказал на встрече с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым, информирует пресс-служба Президента страны.

Лукашенко отметил, что знаком с «голосами» из РФ о якобы отрыве республики от России, но от комментариев по поводу этих мнений отказался. По его словам, в настоящее время не существует силы, способной разрушить устоявшиеся отношения между двумя странами.

«Сегодня обзор получил: в России некоторые говорят, что кто-то пытается оторвать Беларусь от России. Я не стану даже комментировать. Скажу только одно: нет той силы, которая сегодня способна оторвать Беларусь от России и Россию от Беларуси», – сказал Лукашенко.

Он также отметил, что Беларусь всегда была ориентирована на сотрудничество с Россией.

Причем это касается как экономики, где ключевую роль играют общие ресурсы и рынки, так и политической сферы, где сохраняется полное единство.

Фото: president.gov.by