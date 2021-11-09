Город в едком дыму. Жители Стамбула не могли дышать из-за крупного пожара

Новости Турции. Крупный пожар вспыхнул на заводе в Стамбуле. Пламя было такой силы, что зарево от него было видно за несколько километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сам город окутал едкий дым.
Новости Турции. Крупный пожар вспыхнул на заводе в Стамбуле. Пламя было такой силы, что зарево от него было видно за несколько километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сам город окутал едкий дым.
По свидетельствам очевидцев, огонь вспыхнул мгновенно и быстро перекинулся на соседние здания. Жертв нет, пострадал лишь один человек. Почему вспыхнул пожар, пока неизвестно. Район происшествия оцеплен полицией.