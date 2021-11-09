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Город в едком дыму. Жители Стамбула не могли дышать из-за крупного пожара

09 ноября 2021 14:40
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Новости Турции. Крупный пожар вспыхнул на заводе в Стамбуле. Пламя было такой силы, что зарево от него было видно за несколько километров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сам город окутал едкий дым.  

Город в едком дыму. Жители Стамбула не могли дышать из-за крупного пожара-1

По свидетельствам очевидцев, огонь вспыхнул мгновенно и быстро перекинулся на соседние здания. Жертв нет, пострадал лишь один человек. Почему вспыхнул пожар, пока неизвестно. Район происшествия оцеплен полицией.  

# Пожар # Фотофакт

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