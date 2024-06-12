Германский политик Сара Вагенкнехт выразила сомнение, что Владимир Зеленский может говорить от лица всего населения Украины, сообщает ТАСС. Аргументом она назвала то, что тысячи украинцев призывного возраста находятся за границей.

Вагенкнехт сказала: если 600 тысяч украинцев бегут из страны, чтобы избежать призыва, и даже внутри страны становится сложно набрать мужчин, это говорит о том, что многие не поддерживают эскалацию и продолжение войны. Политик также согласилась с мнением, что провести выборы в Украине сейчас было бы сложно. Однако политика Зеленского ведет фактически к бесконечной войне. Она добавила, что никто не ожидает, что Россия выведет свои войска, в том числе из Крыма.

Партия Вагенкнехт бойкотировала речь Зеленского в Бундестаге. Она заявила, что не хотела овациями поддерживать то, что происходит.