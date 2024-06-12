Ещё 15 стран отказались от участия в швейцарской конференции по Украине

Количество стран-участниц швейцарской конференции по Украине сократилось с 93 до 78, сообщает ТАСС. Не уточняется, какие именно страны отказались от участия.

Не исключено, что количество отказов может увеличиться. Конференцию по Украине планируют провести 15-16 июня на курорте Бюргеншток. Главное внешнеполитическое ведомство Швейцарии ранее информировало, что изначально для участия было приглашено свыше 160 делегаций, в том числе из стран Группы семи, Группы двадцати и БРИКС.

Российская Федерация не входит в состав приглашенных. Лидер РФ Владимир Путин заявил, что Москва не намерена напрашиваться, если Россию не желают там видеть.