Более тысячи японских компаний в мае заявили о банкротстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Показатель самый высокий с 2012 года. Также это вдвое больше, чем за аналогичный период 2023-го. Чаще всего разорялись рестораны и бары. На туристический сектор давят растущие цены, кроме того, завершается программа поддержки компаний. Ранее государство помогало им восстановиться после пандемии коронавируса.