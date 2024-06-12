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Более тысячи японских компаний в мае заявили о банкротстве

12 июня 2024 07:57
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Более тысячи японских компаний в мае заявили о банкротстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более тысячи японских компаний в мае заявили о банкротстве-1

Показатель самый высокий с 2012 года. Также это вдвое больше, чем за аналогичный период 2023-го. Чаще всего разорялись рестораны и бары. На туристический сектор давят растущие цены, кроме того, завершается программа поддержки компаний. Ранее государство помогало им восстановиться после пандемии коронавируса.

# Экономический кризис # Новости Японии

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