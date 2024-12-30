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В Британии из-за непогоды отменены сотни авиарейсов

30 декабря 2024 14:01
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Десятки тысяч британцев рискуют отметить этот новый год в аэропортах королевства. Сильный туман внес хаос в расписание полетов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Британии из-за непогоды отменены сотни авиарейсов-2

Из-за непогоды отменены сотни рейсов, в том числе международных. Десятки задержаны на неопределенное время. Многие лайнеры перенаправляются на запасные аэродромы. Заложниками ситуации стали как минимум 20 тысяч пассажиров. В том числе и иностранные туристы, которые не могут попасть на родину. Когда изменится ситуация не могут сказать ни синоптики, ни руководство аэропортов. Не исключено, что пассажирам, чьи рейсы были отменены, придется ждать несколько дней, чтобы добраться до места назначения.

# Новости Великобритании # Самолет

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