Глава МИД Литвы заявил, что для повышения обороноспособности страны нужны 600 тысяч резервистов

По словам главы дипломатического ведомства страны, такое огромное количество военнослужащих сможет противостоять угрозам, которые идут от Беларуси и России. Как образец он привел Финляндию, которая, по его мнению, придерживается тех же взглядов. По последним данным, в активном армейском резерве Литвы насчитывается 38 тысяч человек. К концу десятилетия правительство намерено увеличить контингент еще на 10 тысяч. Ко всему прочему, литовские военные активно модернизируют технику, полигоны, а также развивают инфраструктуру в военных городках.