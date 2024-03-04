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Глава МИД Литвы заявил, что для повышения обороноспособности страны нужны 600 тысяч резервистов

04 марта 2024 19:46
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Литовские власти намерены повысить обороноспособность страны. Министр иностранных дел Литвы заявил, что для этого необходимы 600 тысяч резервистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава МИД Литвы заявил, что для повышения обороноспособности страны нужны 600 тысяч резервистов-1

По словам главы дипломатического ведомства страны, такое огромное количество военнослужащих сможет противостоять угрозам, которые идут от Беларуси и России. Как образец он привел Финляндию, которая, по его мнению, придерживается тех же взглядов. По последним данным, в активном армейском резерве Литвы насчитывается 38 тысяч человек. К концу десятилетия правительство намерено увеличить контингент еще на 10 тысяч. Ко всему прочему, литовские военные активно модернизируют технику, полигоны, а также развивают инфраструктуру в военных городках.

# Международная политика

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