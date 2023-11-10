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Немцы недовольны работой правящей партии

10 ноября 2023 12:07
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Новости Германии. Немцы недовольны работой правящей партии. Жители требуют проведения досрочных выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немцы недовольны работой правящей партии-1

Такого мнения придерживаются 40 % жителей ФРГ, которые приняли участие в опросе института психологических исследований. Наибольшее негодование граждан вызывает миграционная политика правительства. Также вопросы у населения есть к позиции властей в области жилья и энергетики, пенсионного и социального обеспечения. Значительная часть немцев выступает за изменение правительственного курса в сфере защиты климата.

# Международная политика # Новости Германии # Фотофакт

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