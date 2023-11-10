Немцы недовольны работой правящей партии

Такого мнения придерживаются 40 % жителей ФРГ, которые приняли участие в опросе института психологических исследований. Наибольшее негодование граждан вызывает миграционная политика правительства. Также вопросы у населения есть к позиции властей в области жилья и энергетики, пенсионного и социального обеспечения. Значительная часть немцев выступает за изменение правительственного курса в сфере защиты климата.