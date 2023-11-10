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В секторе Газа усиливается интенсивность наземных боёв

10 ноября 2023 12:03
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Интенсивность наземных боев в секторе Газа усиливается. Утром атакам Израиля подверглись несколько больниц в анклаве. И так перегруженная система здравоохранения находится под угрозой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В секторе Газа усиливается интенсивность наземных боёв-1

Тысячи раненых нуждаются в медицинской помощи, оказывать которую больницы скоро не смогут. Оставшиеся медучреждения заявляют о скором закрытии из-за нехватки топлива. Бомбардировка и осада Газы за последний месяц привели к гуманитарной катастрофе.

В секторе Газа усиливается интенсивность наземных боёв-4

Жители ищут укрытия и помощи в южной части анклава, куда ежедневно перебираются тысячи людей. Возможность перебраться в безопасные районы у них есть всего четыре часа в день благодаря гуманитарным паузам. Количество жертв палестино-израильского конфликта превысило 12 300 человек. Сегодня проблему Ближнего Востока вновь обсудят на заседании Совета безопасности ООН.

# Международная политика # Фотофакт

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