В секторе Газа усиливается интенсивность наземных боёв

Интенсивность наземных боев в секторе Газа усиливается. Утром атакам Израиля подверглись несколько больниц в анклаве. И так перегруженная система здравоохранения находится под угрозой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи раненых нуждаются в медицинской помощи, оказывать которую больницы скоро не смогут. Оставшиеся медучреждения заявляют о скором закрытии из-за нехватки топлива. Бомбардировка и осада Газы за последний месяц привели к гуманитарной катастрофе.