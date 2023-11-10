Песков назвал искупление кровью на поле боя одним из вариантов амнистии

Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, обсудил процедуру помилования осужденных, включая тех, кто был осужден по серьезным статьям. Об этом пишет РИА Новости.

Он упомянул два возможных пути: признание вины и прохождение через ряд уровней рассмотрения, вплоть до президента РФ; или же искупление вины на поле боя, в штурмовых бригадах.

«Они [осужденные – прим. ред.] искупают кровью свое преступление на поле боя. Искупают кровью в штурмовых бригадах, под пулями, под снарядами. Это второй путь», – рассказал он.