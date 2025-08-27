Немцы не верят, что политика властей приведёт к росту экономики – опрос

Жители Германии не верят, что нынешнее правительство сможет вывести экономику из глубокого кризиса. Таковы результаты социсследования, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 60 % респондентов уверены: кабинет министров Мерца не способен провести необходимые реформы и принять экстренные меры для роста промышленности. Экономика ФРГ переживает спад, вызванный, в числе прочего, высокими ценами на энергоносители из-за прекращения поставок российского газа. По данным Федерального статистического бюро, ВВП крупнейшей экономики Европы снижается второй год подряд.