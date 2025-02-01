В ФРГ уровень безработицы в январе достиг максимума за 5 лет

А вот наши европейские соседи не могут похвастаться высокими показателями благосостояния граждан. Рекорды устанавливают разве что с приставкой «анти». В Германии, например, уровень безработицы в январе достиг максимума за пять лет. Трудоустроиться не могут три миллиона человек. Это на 11 тысяч больше, чем месяцем ранее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правительство объясняет это экономическими проблемами. Последние два года страна сталкивается с высокими ценами на энергоносители, при этом спрос на собственную продукцию падает, Объемы экспорта, а вместе с ним и доходы сокращаются. ФРГ все меньше продает и производит. Автомобильные гиганты и не только – массово сокращают сотрудников.

Андреа Налес, глава федерального бюро труда Германии:

Уровень безработицы вырос и компании по-прежнему неохотно нанимают новых сотрудников. Нам просто нужно несколько стимулов, которые действительно поддержат экономику. Политикам придется решить, какую именно форму это примет.

Но прежде решить придется и гражданам: кому они доверят будущее Германии. 23 февраля в стране пройдут парламентские выборы. Удастся ли сменить Шольца на посту канцлера и кто займет его место – опросы прочат победу представителю консерваторов.