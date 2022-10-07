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Немцев снова вынуждают затянуть пояса в потреблении газа. Что говорят эксперты?

07 октября 2022 18:53
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Новости Германии. Неутешительные прогнозы озвучили в Германии. Если немцы не начнут экономить газ, то зима будет очень трудной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немцев снова вынуждают затянуть пояса в потреблении газа. Что говорят эксперты?-1

Об этом заявил президент Федерального сетевого агентства ФРГ. Сейчас местные домохозяйства потребляют в среднем почти на 10 % энергии больше, чем за последние три года. В связи с этим экономия должна быть не менее 20 %, иначе избежать чрезвычайной ситуации зимой не удастся. Это также касается коммерческого и промышленного секторов, на долю которых приходится около 60 % газа в стране.

# Кризис в ЕС # Клаус Мюллер # Новости Германии # Фотофакт

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