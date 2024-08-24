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Неизвестный устроил массовую резню на празднике в Германии

24 августа 2024 07:49
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День города в ФРГ закончился трагедией. Неизвестный устроил массовую резню на празднике в Золингене. Три человека погибли, есть раненные. По разным данным их от 4 до 9, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестный устроил массовую резню на празднике в Германии-2

Инцидент произошел накануне вечером. Нападавшему удалось скрыться от полиции. Сейчас все правоохранители округа занимаются его поисками. В небо поднят вертолет, однако пока это не принесло ожидаемых результатов. Очевидцы уверяют, что нападавший был арабской внешности, однако полиция пока не установила личность подозреваемого. Неизвестны и его мотивы. 

Праздник города должен был продлиться три дня. Ожидалось, что его посетят до 80 тысяч человек. Однако теперь людям рекомендовано избегать прогулок в центре, пока полиция ведет поиски злоумышленника.

# Криминал

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