Неизвестный устроил массовую резню на празднике в Германии

День города в ФРГ закончился трагедией. Неизвестный устроил массовую резню на празднике в Золингене. Три человека погибли, есть раненные. По разным данным их от 4 до 9, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел накануне вечером. Нападавшему удалось скрыться от полиции. Сейчас все правоохранители округа занимаются его поисками. В небо поднят вертолет, однако пока это не принесло ожидаемых результатов. Очевидцы уверяют, что нападавший был арабской внешности, однако полиция пока не установила личность подозреваемого. Неизвестны и его мотивы.

Праздник города должен был продлиться три дня. Ожидалось, что его посетят до 80 тысяч человек. Однако теперь людям рекомендовано избегать прогулок в центре, пока полиция ведет поиски злоумышленника.