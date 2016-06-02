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Неизвестный расстрелял студентов университета в США и покончил с собой

02 июня 2016 07:20
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Новости США. ЧП на территории Калифорнийского университета. Неизвестный открыл огонь по студентам. Два человека погибли. Нападавший покончил с собой. Его личность и мотивы устанавливаются.

На данный момент полиция Лос-Анджелеса постепенно выпускает учащихся и преподавателей из студенческого городка, который ранее был оцеплен. Повышенные меры безопасности останутся в силе ещё несколько часов.

Инцидент случился за неделю до начала сессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, в Калифорнийском университете учатся около 40 тысяч студентов.

# Стрельба в США

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