Неизвестный расстрелял студентов университета в США и покончил с собой

Новости США. ЧП на территории Калифорнийского университета. Неизвестный открыл огонь по студентам. Два человека погибли. Нападавший покончил с собой. Его личность и мотивы устанавливаются.

На данный момент полиция Лос-Анджелеса постепенно выпускает учащихся и преподавателей из студенческого городка, который ранее был оцеплен. Повышенные меры безопасности останутся в силе ещё несколько часов.

Инцидент случился за неделю до начала сессии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отметим, в Калифорнийском университете учатся около 40 тысяч студентов.