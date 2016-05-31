Подъезд 5-этажного дома обрушился в Кемеровской области

Новости России. Поисково-спасательная операция в эти минуты развернулась в Кемеровской области. В пятиэтажном жилом доме полностью обрушился один из подъездов.

Согласно первым данным с места ЧП, погиб один человек. Несколько госпитализированы. Оперативные группы МЧС и отряд спасателей продолжают обследовать помещения. Возможно, под завалами ещё могут находиться люди.

Причиной обрушения, скорее всего, стало нарушение техники безопасности во время строительных работ в помещении магазина на первом этаже.

Возбуждено уголовное дело. Версия взрыва бытового газа не рассматривается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.