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Обрушение строящейся станции метро в Южной Корее: погибли 4 человека, около 10 пострадали

01 июня 2016 07:07
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Новости Южной Кореи. В Южной Корее жертвами обрушения строящейся станции метро стали 4 человека, около 10 пострадали. Трое из них получили тяжелые травмы.

ЧП произошло на глубине 15 метров в тот момент, когда специалисты проводили сварочные работы. Сейчас на месте инцидента продолжают разбирать завалы. Причины произошедшего еще предстоит установить. Специалисты не исключают, что речь может идти о взрыве газа. Ожидается, что данная ветка метрополитена будет сдана в эксплуатацию к 2020 году, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Техногенные катастрофы

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