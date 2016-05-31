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ЧП в украинском аэропорту «Жуляны»: 160 человек эвакуированы из-за сообщении о бомбе на борту самолета

31 мая 2016 14:15
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Новости Украины. Сообщения о бомбе парализовало работу киевского аэропорта «Жуляны». Звонок об опасном грузе поступил на пульт дежурной части около полудня. На место срочно выехали сапёры, эксперты-криминалисты и следственно-оперативная группа.

Взрывное устройство, предположительно, находилась на борту рейса международных линий.

В салоне находились 160 человек – все они были экстренно эвакуированы. Воздушное судно отвели в отдалённое место для досмотра.

Проверка салона самолёта уже завершена. Никаких взрывоопасных предметов и веществ не обнаружено.

В настоящее время продолжается осмотр багажного отделения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

 

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