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В Антверпене аноним сообщил о готовящемся нападении на вокзал

18 марта 2019 11:34
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Новости Бельгии. В Бельгии проверяют информацию о подготовке нападения на один из вокзалов Антверпена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Антверпене аноним сообщил о готовящемся нападении на вокзал-1

В ведомство по борьбе с организованной преступностью поступило анонимное сообщение о готовящейся атаке с применением автоматического оружия. В послание в качестве иллюстрации было вложено изображение центрального железнодорожного вокзала Антверпена. Сейчас там работают полицейские.

# Лжеминирование # Фотофакт

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