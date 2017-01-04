Сильные снегопады в Чехии и Словакии: на дорогах возросла аварийность

Новости Чехии. Сильные снегопады обрушились на Чехию и Словакию.

Причиной этому стал циклон, который пересекает Центральную Европу с севера на юг и движется сейчас в направлении Балкан.

В окрестностях Праги и Братиславы образовались снежные заносы глубиной до полуметра. Непогода нарушила график движения поездов: на вокзалах двух столиц скопились пассажиры.

Самолеты вылетают и прибывают с большим опозданием.

Коммунальные службы не успевают расчищать дороги, из-за чего возникают многочисленные пробки, а также крайне возросла аварийность. На северо-западе Словакии сошли две снежные лавины, которые перекрыли в этих местах автодорогу и железнодорожные пути, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.