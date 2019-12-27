Прощание с Галиной Волчек пройдёт в «Современнике» 29 декабря

Новости России. Последние аплодисменты народной артистке. Церемония прощания с Галиной Волчек пройдет 29 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Последние аплодисменты народной артистке. Церемония прощания с Галиной Волчек пройдет 29 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В последний путь ее проводят со сцены театра «Современник», художественным руководителем которого она была долгие годы. Печальная новость о смерти актрисы пришла вечером 26 декабря. Она ушла из жизни на 87-м году.
Галина Волчек оставила яркий след в истории кинематографа. Сыграла в таких картинах, как «Дон Кихот», «Берегись автомобиля» и «Осенний марафон», «Про Красную Шапочку». Поставила более 30 спектаклей. Неоднократно приглашалась на постановки в театры за рубежом.
Президент Беларуси выразил соболезнования в связи со смертью народной артистки СССР Галины Волчек