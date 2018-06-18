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Всемирная организация здравоохранения официально признала игровую зависимость болезнью

18 июня 2018 17:35
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Игровая зависимость официально признана болезнью. Всемирная организация здравоохранения включила ее в Международную классификацию заболеваний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Всемирная организация здравоохранения официально признала игровую зависимость болезнью-1

Решение обусловлено накопленными медициной данными и отражает общее мнение экспертов. Они отмечают – от расстройства страдает лишь малая часть людей, играющих в цифровые и видеоигры. Однако всем геймерам рекомендуется тщательно следить за продолжительностью времени, которые они проводят за компьютером.

# Компьютерные игры # Фотофакт

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