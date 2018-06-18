Всемирная организация здравоохранения официально признала игровую зависимость болезнью

Игровая зависимость официально признана болезнью. Всемирная организация здравоохранения включила ее в Международную классификацию заболеваний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение обусловлено накопленными медициной данными и отражает общее мнение экспертов. Они отмечают – от расстройства страдает лишь малая часть людей, играющих в цифровые и видеоигры. Однако всем геймерам рекомендуется тщательно следить за продолжительностью времени, которые они проводят за компьютером.