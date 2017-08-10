Неизвестные открыли огонь из травматического оружия на вокзале в Киеве: три человека ранены

Новости Украины. Тревожные новости приходят из Украины. На Киевском вокзале неизвестные открыли огонь, предположительно, из травматического оружия, после чего скрылись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. Тревожные новости приходят из Украины. На Киевском вокзале неизвестные открыли огонь, предположительно, из травматического оружия, после чего скрылись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Троих мужчин с травмами рук и ног доставили в ближайшую больницу. На вокзальной площади правоохранители допрашивают свидетелей, выясняют обстоятельства происшествия и разыскивают подозреваемых.