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Неизвестные открыли огонь из травматического оружия на вокзале в Киеве: три человека ранены

10 августа 2017 09:31
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Новости Украины. Тревожные новости приходят из Украины. На Киевском вокзале неизвестные открыли огонь, предположительно, из травматического оружия, после чего скрылись, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Неизвестные открыли огонь из травматического оружия на вокзале в Киеве: три человека ранены-1

Троих мужчин с травмами рук и ног доставили в ближайшую больницу. На вокзальной площади правоохранители допрашивают свидетелей, выясняют обстоятельства происшествия и разыскивают подозреваемых.

# Стрельба

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