Неизвестные нанесли оскорбительные надписи на здание музея Холокоста в Одессе

Новости Украины. В Одессе осквернили музей Холокоста и здание бывшей синагоги. Неизвестные краской из баллончика нанесли на здания оскорбительные надписи антисемитского содержания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция пытается установить личности вандалов.

Это уже не первый случай осквернения еврейских святынь в Одессе. В июле 2017 года неизвестные атаковали сразу две действующие синагоги. В первую была брошена бутылка с коктейлем Молотого, вторая была полностью покрыта антисемитскими надписями.