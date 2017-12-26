Министр иностранных дел Германии заявил, что Украина и Турция не войдут в Евросоюз

Новости мира. Украина и Турция не войдут в Евросоюз в ближайшее время. Об этом во время интервью заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом дипломат отметил, что сотрудничество с данными странами будет развиваться. По мнению политика, после разработки модели урегулирования отношений между ЕС и Великобританией после Brexit, данную схему можно будет в дальнейшем применить для выстраивания взаимодействия с Турцией и Украиной.