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Министр иностранных дел Германии заявил, что Украина и Турция не войдут в Евросоюз

26 декабря 2017 12:07
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Новости мира. Украина и Турция не войдут в Евросоюз в ближайшее время. Об этом во время интервью заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министр иностранных дел Германии заявил, что Украина и Турция не войдут в Евросоюз -1

При этом дипломат отметил, что сотрудничество с данными странами будет развиваться. По мнению политика, после разработки модели урегулирования отношений между ЕС и Великобританией после Brexit, данную схему можно будет в дальнейшем применить для выстраивания взаимодействия с Турцией и Украиной.

Министр иностранных дел Германии заявил, что Украина и Турция не войдут в Евросоюз -4

Напомним, отношения Брюсселя и Анкары ухудшились после того, как в Турции состоялась попытка госпереворота в июле 2016 года.

# Фотофакт # Международная политика

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