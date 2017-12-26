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Рождественский заплыв Санта-Клаусов прошел в Берлине

26 декабря 2017 12:21
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Новости  Германии. В Германии прошел рождественский заплыв Санта-Клаусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рождественский заплыв Санта-Клаусов прошел в Берлине-1

Рождественский заплыв Санта-Клаусов прошел в Берлине-3

Исполнив в начале рождественскую песню, зимние волшебники, которых собралось несколько десятков, окунулись в озеро Оранкезе в Берлине. Чуть позже к купающимся присоединились и обычные «моржи».

Рождественский заплыв Санта-Клаусов прошел в Берлине-6

Рождественский заплыв устроили и жители Лондона. Правда, окунуться в Змеином озере Гайд-парка могут лишь члены клуба. Традиция организовывать стометровый заплыв появилась в 1864 году.

# Фотофакт # Новый год

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