На Таиланд надвигается тропический шторм «Тембин»

Скорее всего, стихия затронет юг страны, где расположены популярные курорты Хуахин и остров Самуи. Ранее во Вьетнаме из-за тропического шторма были эвакуированы более 650 тысяч жителей и отдыхающих. На данный момент специалисты опасаются, что сильные ливни, которые будут идти в регионе еще несколько дней, могут спровоцировать наводнения и оползни. В ряде пляжных отелей туристам запретили купаться и ездить на морские экскурсии.