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На Таиланд надвигается тропический шторм «Тембин»

26 декабря 2017 15:55
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Новости Беларуси. Тропический шторм «Тембин» слабеет до уровня тайфуна. Сейчас он продвигается в сторону Таиланда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Таиланд надвигается тропический шторм «Тембин»-1

Скорее всего, стихия затронет юг страны, где расположены популярные курорты Хуахин и остров Самуи. Ранее во Вьетнаме из-за тропического шторма были эвакуированы более 650 тысяч жителей и отдыхающих. На данный момент специалисты опасаются, что сильные ливни, которые будут идти в регионе еще несколько дней, могут спровоцировать наводнения и оползни. В ряде пляжных отелей туристам запретили купаться и ездить на морские экскурсии.

На Таиланд надвигается тропический шторм «Тембин»-4

На Таиланд надвигается тропический шторм «Тембин»-6

Самый сильный удар стихии пришелся на Филиппины. Здесь «Тембин» привел к гибели более 200 человек, примерно столько же числятся пропавшими без вести.

# Наводнение # Фотофакт

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