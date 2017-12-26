На Таиланд надвигается тропический шторм «Тембин»

Новости Беларуси. Тропический шторм «Тембин» слабеет до уровня тайфуна. Сейчас он продвигается в сторону Таиланда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Тропический шторм «Тембин» слабеет до уровня тайфуна. Сейчас он продвигается в сторону Таиланда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Скорее всего, стихия затронет юг страны, где расположены популярные курорты Хуахин и остров Самуи. Ранее во Вьетнаме из-за тропического шторма были эвакуированы более 650 тысяч жителей и отдыхающих. На данный момент специалисты опасаются, что сильные ливни, которые будут идти в регионе еще несколько дней, могут спровоцировать наводнения и оползни. В ряде пляжных отелей туристам запретили купаться и ездить на морские экскурсии.
Самый сильный удар стихии пришелся на Филиппины. Здесь «Тембин» привел к гибели более 200 человек, примерно столько же числятся пропавшими без вести.