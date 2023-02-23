Прямой эфир

Нехватка продуктов в Британии может растянуться на месяцы – Национальный союз фермеров

23 февраля 2023 07:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Британские фермеры вынуждены отключать теплицы, чтобы не разориться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Королевству грозит продовольственный кризис.  

Нехватка продуктов в Британии может растянуться на месяцы – Национальный союз фермеров-1

Овощи и фрукты сегодня роскошь. И сколько продлится дефицит, неизвестно. По словам главы Национального союза фермеров, нехватка продуктов может растянуться на несколько недель или даже месяцев. Практически исчез с полок супермаркетов картофель. А магазины, в которых пока еще он есть, вводят ограничения на покупку продукта.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Экономический кризис # Майнетт Баттерс # Новости Великобритании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В США из-за снежной бури закрыли более 200 школ и офисов
23 февраля 2023 06:45

В США из-за снежной бури закрыли более 200 школ и офисов

Жозеп Боррель признал бесполезность западных санкций
23 февраля 2023 06:43

Жозеп Боррель признал бесполезность западных санкций

В Китае крупное обрушение на угольном карьере: двое погибших, 57 пропавших без вести
23 февраля 2023 06:33

В Китае крупное обрушение на угольном карьере: двое погибших, 57 пропавших без вести