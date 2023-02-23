Нехватка продуктов в Британии может растянуться на месяцы – Национальный союз фермеров

Новости Великобритании. Британские фермеры вынуждены отключать теплицы, чтобы не разориться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Королевству грозит продовольственный кризис.

Овощи и фрукты сегодня роскошь. И сколько продлится дефицит, неизвестно. По словам главы Национального союза фермеров, нехватка продуктов может растянуться на несколько недель или даже месяцев. Практически исчез с полок супермаркетов картофель. А магазины, в которых пока еще он есть, вводят ограничения на покупку продукта.