Прямой эфир

Жозеп Боррель признал бесполезность западных санкций

23 февраля 2023 06:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Глава дипломатии ЕС признал бесполезность западных санкций. Как отметил Жозеп Боррель, 2022 год не был плохим для российской экономики, несмотря на все попытки западных стран оказать экономическое давление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Жозеп Боррель признал бесполезность западных санкций-1

В частности, речь о введенных против России санкциях. Как высказался сам Боррель об ограничениях, их «ввели на все, на что было можно». Однако российская экономика оказалась устойчивее, чем прогнозировали западные эксперты.  

Тем не менее Европа продолжает вводить санкции. Очередной пакет ограничений вступит в силу уже в ближайшее время. Но в его обсуждении на данный момент существуют препятствия, отметил еврочиновник.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Санкции # Жозеп Боррель # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Китае крупное обрушение на угольном карьере: двое погибших, 57 пропавших без вести
23 февраля 2023 06:33

В Китае крупное обрушение на угольном карьере: двое погибших, 57 пропавших без вести

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 7,3
23 февраля 2023 06:31

В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 7,3

Число жертв землетрясений в Турции превысило 43,5 тыс.
23 февраля 2023 05:56

Число жертв землетрясений в Турции превысило 43,5 тыс.