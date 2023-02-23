Жозеп Боррель признал бесполезность западных санкций

Глава дипломатии ЕС признал бесполезность западных санкций. Как отметил Жозеп Боррель, 2022 год не был плохим для российской экономики, несмотря на все попытки западных стран оказать экономическое давление, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности, речь о введенных против России санкциях. Как высказался сам Боррель об ограничениях, их «ввели на все, на что было можно». Однако российская экономика оказалась устойчивее, чем прогнозировали западные эксперты.

Тем не менее Европа продолжает вводить санкции. Очередной пакет ограничений вступит в силу уже в ближайшее время. Но в его обсуждении на данный момент существуют препятствия, отметил еврочиновник.