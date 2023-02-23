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В США из-за снежной бури закрыли более 200 школ и офисов

23 февраля 2023 06:45
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Новости США. Снежная буря накрывает США. На севере страны закрыли более 200 школ и офисов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В США из-за снежной бури закрыли более 200 школ и офисов-1

Метеорологи фиксируют порывы ветра до 50 километров в час и резкое похолодание. По прогнозам специалистов, в отдельных районах температура воздуха может снизиться до -30. Усугубляет ситуацию на улицах и сильный снегопад. Жителей призывают по возможности оставаться дома. Буря уже парализовала Калифорнию. Днем ранее сотни авиарейсов отменили в Денвере и Солт-Лейк-Сити. Ожидается, что всего с непогодой столкнутся почти 30 штатов.  

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# Погода # Новости США # Фотофакт

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