В США из-за снежной бури закрыли более 200 школ и офисов

Новости США. Снежная буря накрывает США. На севере страны закрыли более 200 школ и офисов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Метеорологи фиксируют порывы ветра до 50 километров в час и резкое похолодание. По прогнозам специалистов, в отдельных районах температура воздуха может снизиться до -30. Усугубляет ситуацию на улицах и сильный снегопад. Жителей призывают по возможности оставаться дома. Буря уже парализовала Калифорнию. Днем ранее сотни авиарейсов отменили в Денвере и Солт-Лейк-Сити. Ожидается, что всего с непогодой столкнутся почти 30 штатов.