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В Китае крупное обрушение на угольном карьере: двое погибших, 57 пропавших без вести

23 февраля 2023 06:33
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Новости Китая. Два человека погибли, еще 57 считаются пропавшими без вести. В Китае произошло крупное обрушение на угольном карьере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Китае крупное обрушение на угольном карьере: двое погибших, 57 пропавших без вести-1

Сильный оползень накрыл технику и рабочих. На месте происшествия сейчас работают более 230 спасателей и свыше 40 единиц спецтехники. В ближайшее время ожидается прибытие дополнительных аварийных бригад. По последним данным, уже удалось достать из-под завалов 8 человек. Шестеро из них доставлены в больницы. По заявлению властей, спасательные работы на месте обрушения будут продолжаться, пока не найдут всех людей.  

В Китае крупное обрушение на угольном карьере: двое погибших, 57 пропавших без вести-4

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# ЧП # Новости Китая # Фотофакт

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