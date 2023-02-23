В Китае крупное обрушение на угольном карьере: двое погибших, 57 пропавших без вести

Новости Китая. Два человека погибли, еще 57 считаются пропавшими без вести. В Китае произошло крупное обрушение на угольном карьере, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сильный оползень накрыл технику и рабочих. На месте происшествия сейчас работают более 230 спасателей и свыше 40 единиц спецтехники. В ближайшее время ожидается прибытие дополнительных аварийных бригад. По последним данным, уже удалось достать из-под завалов 8 человек. Шестеро из них доставлены в больницы. По заявлению властей, спасательные работы на месте обрушения будут продолжаться, пока не найдут всех людей.