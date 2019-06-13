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Нефть подорожала на 4% за час: реакция на атаку в Оманском заливе

13 июня 2019 14:35
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Новости России. Два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе. На одном из кораблей возникло возгорание, однако экипаж сумел оперативно его ликвидировать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нефть подорожала на 4% за час: реакция на атаку в Оманском заливе-1

К месту инцидента были направлены бригады спасателей, которые эвакуировали экипаж одного танкера. О пострадавших или погибших информации нет. В зоне ЧП находятся корабли ВМС США.

Нефть подорожала на 4% за час: реакция на атаку в Оманском заливе-4

Кто ответственен за нападение, не установлено. После того, как поступила информация о взрывах, подскочили цены на нефть – всего за несколько часов на 4 %.

# Нападение # Фотофакт

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