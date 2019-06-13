Нефть подорожала на 4% за час: реакция на атаку в Оманском заливе

Новости России. Два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе. На одном из кораблей возникло возгорание, однако экипаж сумел оперативно его ликвидировать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К месту инцидента были направлены бригады спасателей, которые эвакуировали экипаж одного танкера. О пострадавших или погибших информации нет. В зоне ЧП находятся корабли ВМС США.