Нефть подорожала на 4% за час: реакция на атаку в Оманском заливе

Новости России. Два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе. На одном из кораблей возникло возгорание, однако экипаж сумел оперативно его ликвидировать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Два нефтяных танкера подверглись нападению в Оманском заливе. На одном из кораблей возникло возгорание, однако экипаж сумел оперативно его ликвидировать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К месту инцидента были направлены бригады спасателей, которые эвакуировали экипаж одного танкера. О пострадавших или погибших информации нет. В зоне ЧП находятся корабли ВМС США.
Кто ответственен за нападение, не установлено. После того, как поступила информация о взрывах, подскочили цены на нефть – всего за несколько часов на 4 %.