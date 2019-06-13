Автомобиль въехал в группу детей в Японии

Новости Японии. В японском городе Нисиномия автомобиль въехал в группу детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ребята шли колонной вместе с воспитательницей, когда на тротуар внезапно выехала машина. С места происшествия медики госпитализировали мальчика и девочку 6 и 5 лет.