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Автомобиль въехал в группу детей в Японии

13 июня 2019 10:22
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Новости Японии. В японском городе Нисиномия автомобиль въехал в группу детей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Автомобиль въехал в группу детей в Японии-1

Ребята шли колонной вместе с воспитательницей, когда на тротуар внезапно выехала машина. С места происшествия медики госпитализировали мальчика и девочку 6 и 5 лет.

Автомобиль въехал в группу детей в Японии-4

Водителя автомобиля, которым оказалась пожилая женщина, задержали. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

# Авария # Фотофакт

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