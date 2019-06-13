Взрыв в больнице Антальи: погиб один человек, двое ранены

Новости Турции. В результате взрыва в частной больнице Антальи погиб человек. Еще двое получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в техническом помещении медицинского учреждения. Когда рабочие заправляли кондиционер, он взорвался. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, пожарные, а также аварийные службы. Точная причина взрыва пока не установлена.