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Взрыв в больнице Антальи: погиб один человек, двое ранены

13 июня 2019 11:51
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Новости Турции. В результате взрыва в частной больнице Антальи погиб человек. Еще двое получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Взрыв в больнице Антальи: погиб один человек, двое ранены-1

Инцидент произошел в техническом помещении медицинского учреждения. Когда рабочие заправляли кондиционер, он взорвался. На место оперативно прибыли сотрудники полиции, пожарные, а также аварийные службы. Точная причина взрыва пока не установлена.

Взрыв в больнице Антальи: погиб один человек, двое ранены-4

# Взрыв # Фотофакт

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