В Индии более 50 детей погибли из-за плодов личи

Новости Индии. Массовое отравление в Индии: более полусотни детей погибли после того, как попробовали плоды личи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Индии. Массовое отравление в Индии: более полусотни детей погибли после того, как попробовали плоды личи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Трагедия произошла в штате Бихар. В отделении реанимации местной больницы с симптомами отравления находятся еще 40 несовершеннолетних. Врачи подозревают, что фрукты могли содержать токсины.