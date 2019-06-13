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В Индии более 50 детей погибли из-за плодов личи

13 июня 2019 12:18
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Новости Индии. Массовое отравление в Индии: более полусотни детей погибли после того, как попробовали плоды личи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Индии более 50 детей погибли из-за плодов личи-1

Трагедия произошла в штате Бихар. В отделении реанимации местной больницы с симптомами отравления находятся еще 40 несовершеннолетних. Врачи подозревают, что фрукты могли содержать токсины.

В Индии более 50 детей погибли из-за плодов личи-4

# Гибель детей # Фотофакт

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