Полиция Испании и Италии арестовала более 100 членов мафиозной группировки

106 членов мафиозной группировки, которые зарабатывали миллионы евро с помощью онлайн-мошенничества, арестовала полиция Испании и Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
106 членов мафиозной группировки, которые зарабатывали миллионы евро с помощью онлайн-мошенничества, арестовала полиция Испании и Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным итальянской полиции, подозреваемые обманом заставляли своих жертв отправлять крупные суммы на банковские счета в Испании, контролируемые группировкой.
Затем эти деньги переводились путем покупки криптовалюты или реинвестировались в другую преступную деятельность, такую как проституция, наркотики или торговля оружием.