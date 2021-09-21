Полиция Испании и Италии арестовала более 100 членов мафиозной группировки

106 членов мафиозной группировки, которые зарабатывали миллионы евро с помощью онлайн-мошенничества, арестовала полиция Испании и Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным итальянской полиции, подозреваемые обманом заставляли своих жертв отправлять крупные суммы на банковские счета в Испании, контролируемые группировкой.