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Полиция Испании и Италии арестовала более 100 членов мафиозной группировки

21 сентября 2021 15:41
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106 членов мафиозной группировки, которые зарабатывали миллионы евро с помощью онлайн-мошенничества, арестовала полиция Испании и Италии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция Испании и Италии арестовала более 100 членов мафиозной группировки-1

По данным итальянской полиции, подозреваемые обманом заставляли своих жертв отправлять крупные суммы на банковские счета в Испании, контролируемые группировкой.

Полиция Испании и Италии арестовала более 100 членов мафиозной группировки-4

Затем эти деньги переводились путем покупки криптовалюты или реинвестировались в другую преступную деятельность, такую как проституция, наркотики или торговля оружием.

# Криминал # Фотофакт

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